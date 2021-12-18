Військові з острова Зміїний живі, – ВМС

Військових з острова Зміїний захопили росіяни, вони живі.Про це інформує Служба зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.26 лютого, отримавши інформацію, що на о. Зміїний серед наших захисників можуть бути загиблі та поранені, до острову з метою виконання гуманітарної місії направили цивільне судно МПРС "Сапфір", для допомоги постраждалим. Разом з екіпажем погодились вийти отціта їх помічники.Але їх незаконно захопили росіяни. Незаконне захоплення цивільного судна - некомбатанта, що не здійснювали жодного військового завдання, є порушення правил і звичаїв війни, міжнародного гуманітарного права."Вимагаємо від РФ негайного звільнення незаконно захоплених громадян України. Звертаємось до світової спільноти, до вірян усіх церков з проханням вжити усіх можливих заходів впливу на РФ задля повернення наших громадян", - інформують у ВМС.Щодо морських піхотинців та прикордордонників, яких взяли в полон російські окупанти на острові Зміїний."Ми дуже раді дізнатися про те, що наші побратими живі і з ними все добре! Але російська пропаганда намагається розкрутити "новину" про те, що начебто влада України «забула», «поховалв» своїх підлеглих. При цьому морпіхи сміливо двічі відбили напади російських окупантів. Через брак БК вони не змогли продовжити захист острову", - йдеться у дописі.Вороги повністю розтрощили інфраструктуру острову: маяк, вишки, антени, тощо. Відповідно зв'язок із Зміїним був перерваний. Багаторазові спроби зв’язатися із особовим складом та дізнатися про його долю були марними. А постійні обстріли з боку бойових кораблів та авіації РФ не дозволили доправити підмогу за морськими піхотинцями.У ВМС додали, що чекають своїх побратимів із нетерпінням і всією душею.