В Охтирці горить нафтобаза. ВІДЕО





Про це повідомляє



Російські загарбники знову почали обстрілювати Охтирку. Снаряд окупантів влучив у нафтобазу.



Цю інформацію підтвердили у військовій адміністрації.





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