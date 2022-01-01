вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Охтирці горить нафтобаза. ВІДЕО

В Охтирці горить нафтобаза. ВІДЕО
Окупанти обстріляли нафтобазу в Охтирці.

Про це повідомляє Суспільне Суми.

Російські загарбники знову почали обстрілювати Охтирку. Снаряд окупантів влучив у нафтобазу.

Цю інформацію підтвердили у військовій адміністрації.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: нафтобаза, обстріли, Охтирка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
У війні з Росією загинув хлопець з Луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Військові з острова Зміїний живі, – ВМС
Сьогодні, 14:17
Харків окупанти обстріляли «градами»: десятки загиблих. ВІДЕО
Сьогодні, 13:20
В Охтирці горить нафтобаза. ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
На спецрахунок для армії перевели вже понад мільярд гривень
Сьогодні, 13:00
Як вивезти з ладу ворожий транспорт
Сьогодні, 12:45
Схожі новини
У Василькові – бої за аеропорт, триває велика пожежа на нафтобазі У Василькові – бої за аеропорт, триває велика пожежа на нафтобазі
27 лютий, 04:54
Ворожі ракети влучили в пункт захоронення ядерних відходів у Києві Ворожі ракети влучили в пункт захоронення ядерних відходів у Києві
27 лютий, 03:55
Росіяни обстріляли вже 32 цивільних об’єкти: заява пресцентру МВС. ВІДЕО Росіяни обстріляли вже 32 цивільних об’єкти: заява пресцентру МВС. ВІДЕО
24 лютий, 20:23
На Сході окупанти обстріляли майже 40 населених пунктів На Сході окупанти обстріляли майже 40 населених пунктів
19 лютий, 01:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Понад 4 тисячі солдатів, 146 танків, 27 літаків: повідомили втрати Росії за три доби війни
27 лютий, 11:45
 3
Показали, як ЗСУ підірвали Байрактаром ворожу колону. ВІДЕО
27 лютий, 11:09
 3
Українській армії віддали бойові ракети, які виготовлялися на експорт. ФОТО
Сьогодні, 06:04
 2
Російський рубль обвалився до історичного мінімуму
Сьогодні, 09:40
 1
За чотири доби війни наші військові знищили 5300 окупантів
Сьогодні, 08:47
 1
Медіа
відео
1/8