В Охтирці горить нафтобаза. ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
Окупанти обстріляли нафтобазу в Охтирці.
Про це повідомляє Суспільне Суми.
Російські загарбники знову почали обстрілювати Охтирку. Снаряд окупантів влучив у нафтобазу.
Цю інформацію підтвердили у військовій адміністрації.
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Про це повідомляє Суспільне Суми.
Російські загарбники знову почали обстрілювати Охтирку. Снаряд окупантів влучив у нафтобазу.
Цю інформацію підтвердили у військовій адміністрації.
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