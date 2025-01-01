У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені

Ольга виявила на прилавку супермаркету мережі магазинів «Салют» по вулиці Відродження продукт, який, за її словами, виявився зовсім не схожим на справжнє масло. З’ясувалося, що виробника цього товару вже ловили на фальсифікації кілька років тому. Чому ж тоді псевдомасло й досі потрапляє на полиці волинських магазинів?



Про свою знахідку жінка розповіла ВолиньPost.



Продукт виглядає як масло, але на смак – маргарин

За її словами, кілька днів тому вона побачила на прилавку масло «Екстра». Жирність — 82,5%, склад — виключно вершки коров’ячого молока. На перший погляд, усе відповідало вимогам, але жінку насторожила ціна. Акційна вартість становила лише 59 гривень, без акції — 75. Це суттєво дешевше за продукцію інших брендів із аналогічними характеристиками — таке хороше масло коштує близько 120 гривень.



Ба, більше — на упаковці зазначено, що масло виготовлене за ДСТУ 4339:2005. Цей стандарт означає, що під назвою «масло» може випускатися лише продукт із натуральних молочних вершків без жодних рослинних жирів, замінників чи домішок.



«Я побачила, що у складі лише вершки, тож це мало б бути натуральне масло, а не спред. Але чому така низька ціна? Вирішила взяти з цікавості. Та вдома мене чекало розчарування: на смак це «масло» було схоже на звичайний маргарин. Не треба бути експертом, щоб це зрозуміти. То чому ж виробник позиціює продукт як масло з коров’ячих вершків, а не як спред із домішками рослинних жирів?» — обурюється жінка.



Виробник із сумнівною репутацією

На упаковці зазначено, що виробником придбаного продукту є ТОВ «Еней», що розташоване у селі Романів на Житомирщині. Після сумнівної покупки Ольга вирішила з’ясувати, що відомо про це підприємство, і результати пошуку її неприємно вразили: в інтернеті жінка знайшла переважно матеріали про порушення.



«Коли я почала переглядати знайдені посилання, з’ясувалося, що продукцію ТОВ «Еней» неодноразово звинувачували у фальсифікації», — розповідає жінка.



І дійсно, згідно з інформацією із відкритих джерел, у 2019-2021 роках масло цього підприємства не раз потрапляло в поле зору Держпродспоживслужби. Зокрема, невідповідність стандартам виявляли під час інспекцій навчальних закладів у різних регіонах України — тобто саме цією продукцією годували дітей.



На Волині



Попри це, сумнівний товар з підозріло низькою ціною досі в продажу на Волині. Виникає логічне запитання: чи нині в області контролюють якість масла? І чи можуть бути спокійні жителі області за те, що кладуть у свій кошик.



Щоб відповісти на ці запитання, ми звернулися із запитом до Держпродспоживслужби у Волинській області. Офіційну відповідь опублікуємо пізніше.



Нагадаємо, що нещодавно в мережі почали ширитись чутки про закриття магазинів «Салют». Чернівецький торговий оператор «Тайстра груп» викупив корпоративні права та поступово забирає у своє управління ці супермаркети. Поки вони ще працюють під своєю назвою, проте згодом її змінять на «Тайстра».



