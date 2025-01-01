Росіяни розстріляли полоненого воїна ЗСУ на Покровському напрямку





Про це повідомляє



Інцидент стався у листопаді 2025 року.



Як розповіли у відомстві, під час штурму позицій у районі села Гнатівка Покровського району росіяни оточили і взяли у полон військовослужбовця ЗСУ.



"Один із окупантів зв’язав йому руки, а інший завдав декілька ударів прикладом автомата по голові. Коли беззбройний захисник перестав реагувати, його розстріляли", - йдеться у повідомленні.



У прокуратурі наголосили, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.



Наразі прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).



Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин.



Інші воєнні злочини росіян



Російські окупанти систематично вчиняють воєнні злочини на території України.



Так, 19 листопада у Покровському районі Донецької області загарбники розстріляли п’ятьох українських військовополонених поблизу селища Котлине.



Коли українські захисники були обеззброєні та лежали на землі обличчям донизу, один із окупантів відкрив прицільний вогонь з автомата, вбивши їх.



Крім того, відомо про розстріли українських військових у Запорізькій області. 15 листопада на околицях Затишшя російські окупанти розстріляли двох українських воїнів.



Також 16 листопада на Гуляйпільському напрямку Запорізької області росіяни скоїли воєнний злочин проти українських військовослужбовців. Ще 14 листопада окупанти розстріляли трьох полонених українських бійців.

Російські загарбники стратили військовослужбовця ЗСУ, якого взяли у полон на Покровському напрямку. Прокуратура розпочала розслідування злочину.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуруІнцидент стався у листопаді 2025 року.Як розповіли у відомстві, під час штурму позицій у районі села Гнатівка Покровського району росіяни оточили і взяли у полон військовослужбовця ЗСУ."Один із окупантів зв'язав йому руки, а інший завдав декілька ударів прикладом автомата по голові. Коли беззбройний захисник перестав реагувати, його розстріляли", - йдеться у повідомленні.У прокуратурі наголосили, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.Наразі прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин.Російські окупанти систематично вчиняють воєнні злочини на території України.Так, 19 листопада у Покровському районі Донецької області загарбники розстріляли п'ятьох українських військовополонених поблизу селища Котлине.Коли українські захисники були обеззброєні та лежали на землі обличчям донизу, один із окупантів відкрив прицільний вогонь з автомата, вбивши їх.Крім того, відомо про розстріли українських військових у Запорізькій області. 15 листопада на околицях Затишшя російські окупанти розстріляли двох українських воїнів.Також 16 листопада на Гуляйпільському напрямку Запорізької області росіяни скоїли воєнний злочин проти українських військовослужбовців. Ще 14 листопада окупанти розстріляли трьох полонених українських бійців.

