Мінно-вибухова травма обірвала життя воїна з Волині Анатолія Горайчука
Сьогодні, 15:02
Знову сум і біль огорнули Маневицьку громаду. У бою за Україну, під час виконання бойового завдання на Донеччині, загинув мужній волинянин і патріот Анатолій Сергійович Горайчук, 1973 року народження.
"27 листопада 2025 року мінно-вибухова травма обірвала життя воїна, який із червня 2022 року самовіддано боронив рідну землю. Щирі співчуття мамі Ганні Гнатівні, дружині Наталії Володимирівні, доньці Софії, сину Денису, рідним та близьким солдата з приводу великого горя. Вічна пам’ять Герою!" - повідомив голов агромади Олександр Гаврилюк.
Зазначається, що про час зустрічі автомобіля з тілом воїна на Маневиччині повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
