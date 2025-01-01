Мінно-вибухова травма обірвала життя воїна з Волині Анатолія Горайчука

Знову сум і біль огорнули Маневицьку громаду. У бою за Україну, під час виконання бойового завдання на Донеччині, загинув мужній волинянин і патріот, 1973 року народження."27 листопада 2025 року мінно-вибухова травма обірвала життя воїна, який із червня 2022 року самовіддано боронив рідну землю. Щирі співчуття мамі, дружині, доньці, сину, рідним та близьким солдата з приводу великого горя. Вічна пам’ять Герою!" - повідомив голов агромадиЗазначається, що про час зустрічі автомобіля з тілом воїна на Маневиччині повідомлять згодом.