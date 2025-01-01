У Луцьку водій тролейбуса в'їхав у припарковане авто
Сьогодні, 15:15
У Луцьку сталася ДТП за участю тролейбуса та припаркованого автомобіля.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Учора ввечері ми отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Рівненській.
З’ясувалося, що під час руху водій тролейбуса не дотримався безпечного інтервалу та зіткнувся з припаркованим Mitsubishi", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок зіткнення обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
На водія тролейбуса інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
Коментарі 0
