У Луцьку водій тролейбуса в'їхав у припарковане авто

У Луцьку сталася ДТП за участю тролейбуса та припаркованого автомобіля.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Учора ввечері ми отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Рівненській.З’ясувалося, що під час руху водій тролейбуса не дотримався безпечного інтервалу та зіткнувся з припаркованим Mitsubishi", - йдеться в повідомленні.Унаслідок зіткнення обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження.На водія тролейбуса інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.