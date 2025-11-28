Путін заявив, що готовий зустрітись з Трампом в Угорщині

Путін заявив, що готовий зустрітись з Трампом в Угорщині
Правитель Росії володимир путін на зустрічі з угорським прем'єром Віктором Орбаном у Кремлі висловив готовність зустрітись з президентом Сполучених Штатів Дональом Трампом в Угорщині.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на "РИА Новости".

За словами путіна, "якщо в ході наших переговорів справа дійде до використання майданчика Будапешта, я теж буду цьому дуже радий і хочу вас подякувати за готовність надати сприяння".

Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ владіміром путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало б першою появою путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни та потребує його прольоту над територією інших країн-членів.

Відкидання Росією негайного припинення вогню в Україні поставило під сумнів проведення зустрічі між Трампом і путіним у Будапешті, про яку вони нещодавно домовились.

Неназваний представник Білого дому сказав журналістам, що у Білому домі вже не бачать необхідності у зустрічі Лаврова та Рубіо, яка планувалася для підготовки зустрічі на найвищому рівні.

23 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що скасував заплановану зустріч із володимиром путіним у Будапешті.

