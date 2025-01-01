Підтвердили загибель 25-річного Героя з Волині Миколи Антонюка, який вважався зниклим безвісти

Дубечненська громада з глибоким сумом повідомляє про офіційне підтвердження загибелі жителя села Текля —, 16.12.1999 року народження, який з травня перебував у статусі зниклого безвісти."Микола пішов на фронт добровольцем, свідомо обравши шлях захисту України. Вірний присязі та побратимам, він мужньо виконував бойові завдання та до останнього залишався на позиціях. Обороняючи рідну землю, Микола віддав найдорожче — своє життя.Громада висловлює щирі співчуття родині та близьким Героя. Ми разом поділяємо біль утрати та схиляємо голови в пошані до його подвигу.Просимо жителів громади долучитися до автомобільного супроводу", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про час формування колони та чин поховання буде повідомлено додатково.