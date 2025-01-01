Волиняни продовжують розміновувати деокуповані українські землі. ФОТО
Сьогодні, 16:33
Волинські сапери продовжують розміновувати деокуповані українські землі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Чергова ротація волинян триває на Харківщині. Піротехніки ДСНС Волині проводять технічне обстеження територій сільськогосподарського призначення загальною площею майже 10 гектарів. Уже зараз промарковано частину території як забруднену – там виявлені протипіхотні міни.
Сапери стерджують, що технічне обстеження завжди має фактор можливого «сюрпризу». На ділянці, де працюють зараз, частина площі була чистою. Фактично на межі виявили певну кількість протипіхотних мін. Територію промаркували, огородили й продовжують роботи.
Ще одне відділення займається розмінуванням на інших локаціях – там вилучали смертельно небезпечні боєприпаси. Сапери працювали також за заявками місцевого населення – люди знаходять вибухонебезпечні предмети у власних садибах, на полях та городах.
Робота піротехніка – завжди ризик, тому супровід медичних розрахунків – необхідність, продиктована сьогоденням. Фельдшери груп піротехнічних робіт мають весь необхідний набір медичних укладок на випадок різних травм. Крім того, систематично проводять навчання, моделюючи найскладніші ситуації та реагування на них.
