Вбив молотком матір: 49-річного лучанина взяли під варту

Підозрюваного у вбивстві волинянина взяли під варту.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 49-річному жителю міста Луцьк повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч.1 ст. 115 КК України).Встановлено, що у листопаді 2025 року чоловік завдав ударів молотком по голові своїй 74-річній матері, внаслідок чого вона померла.Ще кілька днів волинянин зберігав тіло убитої в квартирі.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.Зауважимо, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності у вигляді восьми років позбавлення волі за умисне вбивство.