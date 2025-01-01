Вбив молотком матір: 49-річного лучанина взяли під варту
Сьогодні, 18:00
Підозрюваного у вбивстві волинянина взяли під варту.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 49-річному жителю міста Луцьк повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч.1 ст. 115 КК України).
Встановлено, що у листопаді 2025 року чоловік завдав ударів молотком по голові своїй 74-річній матері, внаслідок чого вона померла.
Ще кілька днів волинянин зберігав тіло убитої в квартирі.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Зауважимо, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності у вигляді восьми років позбавлення волі за умисне вбивство.
