Зеленський звільнив Єрмака з посади голови Офісу президента
Сьогодні, 19:09
Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента.
Про це йдеться в указі №868/2025, оприлюдненому 28 листопада, - пиге Радіо Свобода.
Раніше Зеленський повідомив, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку.
Ця відставка відбулася на тлі обшуку в Андрія Єрмака. Національне антикорупційне бюро вранці 28 листопада підтвердило проведення слідчих дій у голови Офісу президента.
Єрмак прокоментував обшуки, заявивши, що «жодних перешкод у слідчих немає», «їм було надано повний доступ до квартири».
Про те, в якій справі відбуваються обшуки, і який статус має голова Офісу президента, поки офіційно не інформували. Видання «Інтерфакс-Україна» і РБК-Україна з посиланням на джерела пишуть, що Єрмак не перебуває у статусі підозрюваного.
Раніше народний депутат Ярослав Железняк із «Голосу» заявив, що на записах НАБУ («плівках Міндіча») у справі «Мідас» керівник Офісу президента Андрій Єрмак значиться як «Алі-Баба». Наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» на записах роздає завдання, щоб переслідувати детективів НАБУ, і він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні 2025 року, чому завадили «картонкові протести».
Експредставник президента у Верховній Раді й Конституційному суді, народний депутат Федір Веніславський (фракція «Слуга народу») заявляв, що голова Офісу президента Андрій Єрмак має піти у відставку, але «останнє слово – за президентом».
22 листопада Зеленський призначив Єрмака очільником делегації України для участі в переговорах зі США й іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Росії щодо досягнення миру.
