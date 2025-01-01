Воїни з Волині показали, як знищили техніку та окупантів біля Куп'янська. ВІДЕО

Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені Князя Романа Великого захищають Батьківщину на Харківщині. Князівскі воїни показали результати ворожого штурму, який завершився купою знищеної техніки та мертвих ворогів.Про це йдетья на сторінці 14 ОМБр у фейсбуці."Коли ворог так урочисто «далажил» наверх про своє грандіозне «асвабаждєніє КупЯнска цєліком, Пєтропавловки і Кучєровкі на лєвом бєрєгу рєкі Аскол», можна було б подумати, що вони вже святкують на центральній площі з гармошкою та казьонкою. Але реальність, як завжди, підступна… для них. Бо сьогодні ці «асвабадітєлі» так щиро й від душі отримали по пиці, що, здається, тепер довго будуть пояснювати своєму начальству, чому «вєлікоє наступлєніє» раптом згоріло швидше, ніж їхня техніка після прильотів наших «пташок» - йдеться у дописі.В результаті штурму князівські воїни знищили: два БТРи, МТЛБ, пʼять квадроциклів, чотири мотоцикли та 26 загарбників. Ще 7 окупантів вдалося поранити."Так що нехай далі «далаживают навєрх». А ми, тим часом, продовжимо робити те, що вміємо найкраще. Разом з побратимами 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького - до Перемоги!" - йдеться у дописі.