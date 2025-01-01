У лікарні помер учасник бойових дій з Волині Віталій Сачук
Сьогодні, 21:46
У медичному закладі відійшов у Вічність захисник з Волині Віталій Сачук.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"26 листопада у Волинській обласній лікарні перестало битися серце учасника бойових дій Віталія Сачука, 1979 року народження. Жителя Нововолинська", - йдеться у дописі.
В суботу, 29 листопада о 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Михайлівському храмі на 15-му мкрн.
Чин поховання - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного.
