У лікарні помер учасник бойових дій з Волині Віталій Сачук

Віталій Сачук.



Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



"26 листопада у Волинській обласній лікарні перестало битися серце учасника бойових дій Віталія Сачука, 1979 року народження. Жителя Нововолинська", - йдеться у дописі.



В суботу, 29 листопада о 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Михайлівському храмі на 15-му мкрн.



Чин поховання - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного.

