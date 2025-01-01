Паліса може очолити Офіс Президента - джерело
Сьогодні, 23:17
Президент України Володимир Зеленський розглядає кандидатуру Павла Паліси на посаду нового глави свого Офісу.
Про це Укрінформу повідомило обізнане джерело.
Співрозмовник агентства відзначив, що Паліса виявив продуктивність в роботі на посаді заступника керівника Офісу Президента. Водночас він має гарні взаємини з американською стороною, що стане перевагою під час переговорного процесу.
Зеленський звільнив Єрмака
Джерело Укрінформу зауважило, що найближчими днями Президент проведе консультації та співбесіди з кандидатами, після чого буде відомо, хто саме очолить Офіс глави держави.
Як повідомляв Укрінформ, у пʼятницю, 28 листопада, детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Наразі про підозру жодній особі не повідомили, слідчі дії тривають.
Пізніше Президент Володимир Зеленський звільнив Єрмака, який раніше написав заяву про відставку.
Зеленський звільнив Єрмака
