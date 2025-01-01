29 листопада на Волині: гортаючи календар

Любов Максимчук.



За православним календарем 29 листопада іменини відзначають Данило, Денис, Іван, Микола, Парамон, Сергій, Федір.



Вітаємо всіх, хто народився цього дня і зичимо здоров'я, добробуту і злагоди в родині, любові до ближнього та усіляких гараздів.



29 листопада 2003 року – помер колишній міський голова Луцька Іван Фурів.



29 листопада 2010 року – засудили ексдепутатку Луцької міської ради Тетяну Семенюк.



