29 листопада на Волині: гортаючи календар

29 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує журналістка Любов Максимчук.

За православним календарем 29 листопада іменини відзначають Данило, Денис, Іван, Микола, Парамон, Сергій, Федір.

Вітаємо всіх, хто народився цього дня і зичимо здоров'я, добробуту і злагоди в родині, любові до ближнього та усіляких гараздів.

29 листопада 2003 року – помер колишній міський голова Луцька Іван Фурів.

29 листопада 2010 року – засудили ексдепутатку Луцької міської ради Тетяну Семенюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Домашнє прокляття: «Старий Луцьк» понад два роки не може здобути перемогу в рідних стінах
Сьогодні, 01:15
29 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині попри війну відстрілюватимуть диких тварин
28 листопада, 23:19
Паліса може очолити Офіс Президента - джерело
28 листопада, 23:17
Волинянка, яка стала переможницею радіодиктанту, писала його під кабінетом лікаря. ВІДЕО
28 листопада, 22:38
Медіа
відео
1/8