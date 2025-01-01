Домашнє прокляття: «Старий Луцьк» понад два роки не може здобути перемогу в рідних стінах
Сьогодні, 01:15
Баскетбольний клуб «Старий Луцьк-Університет» продовжив невтішну серію поразок у Суперлізі, що тепер налічує аж 20 матчів. У стінах Волинської обласної ДЮСШ команда Нікіти Воєводи примудрилася втратити перемогу із «Прикарпаття–Говерлою», маючи перевагу в понад 10 очок.
Про це повідомляє ІА "Волинські новини".
Нагадаємо, лучани почали новий сезон із дев’яти поразок, встигли змінити тренера. У паузу, що виникла в чемпіонаті, менеджмент змінив вектор підписання молодих українських гравців і оголосив про перехід трьох американців: Рональда Мура, Лоренцо Андерсона, Самі Роу.
Старт поєдинку із «Говерлою» лучани розпочали слабко, відстаючи на 7 очок, але до кінця першої чверті виправили становище – 17:15. У другій чверті місцевих баскетболістів активно гнали вперед глядачі, тож теж перемога – 31:19. Відзначимо Рональда Мура, який набрав 17 очок. Активним був і інший легіонер Самі Роу.
Третя чверть уже змушувала «Говерлу» йти вперед. Гравці з Івано-Франківська скоротили до -8, проте Лоренцо Андерсон закинув двічі після цього. Ще активно провів чверть Святослав Товкач. Тож за 65:55 у підсумку.
«Старому Луцьку» в останній чверті потрібно всього лише жорстко не провалитися», – сказав перед стартом коментатор матчу Дмитро Кузнєцов. І до середини все вдавалося: команди обмінювалися влучаннями і тримали дистанцію 9–12 балів. В останні хвилини «Говерла» віднайшла друге дихання і скоротила відрив до -2.
У франківців була фінальна атака і тут на останній секунді сфолив Степан Лесик. Попри тиск луцьких трибун, Сергій Старцев закинув два з двох і перевів, здавалося б, програшний поєдинок в овертайм – 76:76.
Усе вирішили додаткові п’ять хвилин. У лучан Лоренцо й Горобченко закинули по «трьосі», суперники відповідали влучаннями. За хвилину до кінця «Говерла» повела на +2, а гравці «Старого Луцька» не реалізували свою атаку, тому двічі порушували правила. На табло світилося 85:89 – у цей момент фінальна сирена зафіксувала 10 поразку в поточному сезоні і 20 поспіль у Суперлізі.
Тож «Старий Луцьк» замість того, щоби перервати, продовжив одразу кілька невтішних статистичних серій. Зокрема, команда понад два роки не може виграти в рідних стінах. Востаннє в Луцьку перемагали 2 листопада 2023 року в БК «Запоріжжя».
