Молодий вчений з Волині отримуватиме премію Президента України

Молодий науковець з луцького університету Максим Войчук отримуватиме Премію президента України.Про це повідомили на сайті ЛНТУ.Доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики ЛНТУ, гаранта ОП «Публічне управління та адміністрування молодіжної політики»з отриманням Премії Президента України для молодих вчених 2025 року.Відзначена робота — «Цифрова стійкість держави як ключовий чинник сталого розвитку в умовах повоєнного відновлення» — є вагомим внеском у розвиток сучасної науки. Це дослідження про майбутнє країни, про нові підходи до відновлення та зміцнення держави, про те, як цифрові інструменти допомагають Україні ставати стійкішою та ефективнішою."Луцький національний технічний університет пишається науковцями, які своєю працею формують інтелектуальний потенціал країни та впливають на її розвиток. Такі досягнення — приклад того, як сміливі ідеї та системна робота здатні змінювати реальність. Бажаємо Максиму невичерпного натхнення, нових амбітних проєктів і наукових звершень. Нехай попереду буде ще більше перемог, можливостей і реалізованих мрій!" - йдеться на сайті ЛНТУ.