Чемпіонат України з важкої атлетики у Луцьку: двоє волинян здобули 5 медалей

Важкоатлети Дмитро Омелянець та Андрій Склезь на чемпіонаті України у Луцьку здобули 5 медалей.

Про це 28 листопада повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності, пише Суспільне.

Дмитро Омелянець став срібним призером чемпіонату України з важкої атлетики у ваговій категорії 65 кг. Результати спортсмена:

Ривок 105 кг — 4 місце;

Поштовх 133 кг — срібло;

Сума двоборства 238 кг — срібло.

Андрій Склезь показав свою майстерність і характер у ваговій категорії 71 кг і здобу 2 "бронзові" і одну "срібну" нагороду.

Результати спортсмена:

Ривок 140 кг — "бронза";

Поштовх 168 кг — "бронза";

Сума двоборства 308 кг — "срібло".
Чемпіонат стартував у Луцьку 24 листопада та триватиме до 29 листопада.

