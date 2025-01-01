Чемпіонат України з важкої атлетики у Луцьку: двоє волинян здобули 5 медалей
Сьогодні, 08:25
Важкоатлети Дмитро Омелянець та Андрій Склезь на чемпіонаті України у Луцьку здобули 5 медалей.
Про це 28 листопада повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності, пише Суспільне.
Дмитро Омелянець став срібним призером чемпіонату України з важкої атлетики у ваговій категорії 65 кг. Результати спортсмена:
Ривок 105 кг — 4 місце;
Поштовх 133 кг — срібло;
Сума двоборства 238 кг — срібло.
Андрій Склезь показав свою майстерність і характер у ваговій категорії 71 кг і здобу 2 "бронзові" і одну "срібну" нагороду.
Результати спортсмена:
Ривок 140 кг — "бронза";
Поштовх 168 кг — "бронза";
Сума двоборства 308 кг — "срібло".
Чемпіонат стартував у Луцьку 24 листопада та триватиме до 29 листопада.
