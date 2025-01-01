Чемпіонат України з важкої атлетики у Луцьку: двоє волинян здобули 5 медалей

Дмитро Омелянець та Андрій Склезь на чемпіонаті України у Луцьку здобули 5 медалей.



Про це 28 листопада повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності, пише



Дмитро Омелянець став срібним призером чемпіонату України з важкої атлетики у ваговій категорії 65 кг. Результати спортсмена:



Ривок 105 кг — 4 місце;



Поштовх 133 кг — срібло;



Сума двоборства 238 кг — срібло.



Андрій Склезь показав свою майстерність і характер у ваговій категорії 71 кг і здобу 2 "бронзові" і одну "срібну" нагороду.



Результати спортсмена:



Ривок 140 кг — "бронза";



Поштовх 168 кг — "бронза";



Сума двоборства 308 кг — "срібло".



Чемпіонат стартував у Луцьку 24 листопада та триватиме до 29 листопада.

