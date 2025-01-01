Борги погасять: в школі та садочку Іваничів нарешті може з'явитись опалення

Наталії Мазурок право першого підпису, зокрема на фінансових документах. Все для того, аби підписати необхідні договори, оплатити борги та почати опалювальний сезон у комунальних закладах Іваничів.



Про це повідомила депутатка Іваничівської селищної ради Катерина Бонюк, передає



Варто згадати, що 25 листопада в Іваничах збирали позачергову сесію селищної ради, на яку виносили пропозицію відсторонення з посади діючої голови ради Лідії Томашевської, через зірваний опалювальний сезон у садочку та школі. Відповідне рішення не було прийнято, проте депутати підготували проєкти рішень і виділили (перерозподілили) кошти, щоб вистачило на погашення боргів по садочку, школі, будинку культури і приміщенні селищної ради.



26 листопада відділ освіти підписав усі договори, акти звірки для погашення боргів і вже 27 листопада було проведено фінансування.



Нині голова громади і її заступниця – на лікарняному, через що робота селищної ради була заблокована. Крім цих осіб, відповідно до розпорядження, ніхто не мав права підписати договори з теплопостачальною організацією «Аванті-Девелопмент», задля відновлення подачі тепла в громаді. Для вирішення цієї проблеми депутати скликали ще одну позачергову сесію та надали таке право секретарю ради Наталії Мазурок.



Очікується, що вже найближчим часом секретар ради, яка зараз виконує обовʼязки голови, зможе зайнятися процесом підписання документів, щоб оплатити борги та почати опалювальний сезон.



Нагадаємо: в комунальних установах Іваничів досі немає тепла через конфлікт місцевої влади та ТОВ «Аванті-Девелопмент», яке здійснює теплопостачання. Причиною холоду в установах нині є борг громади, який селищна рада не визнає.



На сесії Іваничівської селищної ради 18 листопада депутати зобов’язали селищну голову, керівницю відділу освіти та теплопостачальника дійти згоди для розв’язання проблеми відновлення теплопостачання, на що виділили 3 дні, після чого обіцяли звернутись до правоохоронних органів.



23 листопада під час зустрічі керівництва громади з місцевими мешканцями, стало відомо, що дитячий садок можуть закрити через відсутність опалення. Тоді батькам дошкільнят запропонували перевести дітей в інші навчальні заклади. Вихованців дитсадочка хотіли тимчасово розмістити у приміщенні початкової школи ліцею №1. Батьки не підтримали пропозиції та звинуватили очільницю селищної ради в зриві опалювального сезону.



Сама ж Томашевська звинувачувала ТОВ «Аванті-Девелопмент» у зриві опалювального періоду 2025-2026 року та заявляла, що керівник теплопостачальної організації Костянтин Богатов вимагає незаконних платежів.



Нині є сподівання, що необхідні документи таки будуть підписані для швидшого відновлення теплопостачання.

