Магнітні бурі: прогноз на 29 листопада

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 29 листопада 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 29 листопада, очікується помірна сонячна активність, яка спричинить магнітні хвилювання з К-індексом 3 (зелений рівень), нездатні впливати на самопочуття людей.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж — лише орієнтовні.

магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
