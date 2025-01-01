Магнітні бурі: прогноз на 29 листопада
Сьогодні, 10:12
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 29 листопада 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У суботу, 29 листопада, очікується помірна сонячна активність, яка спричинить магнітні хвилювання з К-індексом 3 (зелений рівень), нездатні впливати на самопочуття людей.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж — лише орієнтовні.
