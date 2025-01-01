Курс валют на 29 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 42,19 (-10 коп.)



Курс євро

1 євро — 48,87 (-7 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,54 (-2 коп.).

