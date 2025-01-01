На Набережній у Луцьку мають зрізати понад 1 700 аварійних кленів





Таке рішення пояснили тим, що дерева — самосіви, вони становлять загрозу для людей і майна та заважають дотриманню вимог безпеки дорожнього руху й норм санітарного стану, повідомили



Роботи виконуватимуть у межах червоних ліній від перехрестя вул. Шевченка та вул. Набережної до повороту на вул. Офіцерську.



Вартість робіт — майже 350 тис. грн, їх фінансуватимуть із місцевого бюджету.



Виконавець — ТОВ «Річтранс Луцьк». Договір із підрядником уклали 13 листопада.



Відповідно до розпорядження міського голови, деревину після зрізання безплатно передадуть одиноким та малозабезпеченим жителям громади, сім’ям учасників АТО/ООС, а також тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.



На місці видалених дерев нових не висаджуватимуть, повідомили у міськраді.

