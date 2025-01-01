На Набережній у Луцьку мають зрізати понад 1 700 аварійних кленів

На Набережній у Луцьку мають зрізати понад 1 700 аварійних кленів
Постійна комісія з визначення стану зелених насаджень у Луцькій громаді дозволила департаменту ЖКГ видалити 1 731 клен на вул. Набережній.

Таке рішення пояснили тим, що дерева — самосіви, вони становлять загрозу для людей і майна та заважають дотриманню вимог безпеки дорожнього руху й норм санітарного стану, повідомили misto.media у міськраді у відповіді на запит.

Роботи виконуватимуть у межах червоних ліній від перехрестя вул. Шевченка та вул. Набережної до повороту на вул. Офіцерську.

Вартість робіт — майже 350 тис. грн, їх фінансуватимуть із місцевого бюджету.

Виконавець — ТОВ «Річтранс Луцьк». Договір із підрядником уклали 13 листопада.

Відповідно до розпорядження міського голови, деревину після зрізання безплатно передадуть одиноким та малозабезпеченим жителям громади, сім’ям учасників АТО/ООС, а також тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.

На місці видалених дерев нових не висаджуватимуть, повідомили у міськраді.

