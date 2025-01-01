На Набережній у Луцьку мають зрізати понад 1 700 аварійних кленів
Сьогодні, 13:18
Постійна комісія з визначення стану зелених насаджень у Луцькій громаді дозволила департаменту ЖКГ видалити 1 731 клен на вул. Набережній.
Таке рішення пояснили тим, що дерева — самосіви, вони становлять загрозу для людей і майна та заважають дотриманню вимог безпеки дорожнього руху й норм санітарного стану, повідомили misto.media у міськраді у відповіді на запит.
Роботи виконуватимуть у межах червоних ліній від перехрестя вул. Шевченка та вул. Набережної до повороту на вул. Офіцерську.
Вартість робіт — майже 350 тис. грн, їх фінансуватимуть із місцевого бюджету.
Виконавець — ТОВ «Річтранс Луцьк». Договір із підрядником уклали 13 листопада.
Відповідно до розпорядження міського голови, деревину після зрізання безплатно передадуть одиноким та малозабезпеченим жителям громади, сім’ям учасників АТО/ООС, а також тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.
На місці видалених дерев нових не висаджуватимуть, повідомили у міськраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Таке рішення пояснили тим, що дерева — самосіви, вони становлять загрозу для людей і майна та заважають дотриманню вимог безпеки дорожнього руху й норм санітарного стану, повідомили misto.media у міськраді у відповіді на запит.
Роботи виконуватимуть у межах червоних ліній від перехрестя вул. Шевченка та вул. Набережної до повороту на вул. Офіцерську.
Вартість робіт — майже 350 тис. грн, їх фінансуватимуть із місцевого бюджету.
Виконавець — ТОВ «Річтранс Луцьк». Договір із підрядником уклали 13 листопада.
Відповідно до розпорядження міського голови, деревину після зрізання безплатно передадуть одиноким та малозабезпеченим жителям громади, сім’ям учасників АТО/ООС, а також тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.
На місці видалених дерев нових не висаджуватимуть, повідомили у міськраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Набережній у Луцьку мають зрізати понад 1 700 аварійних кленів
Сьогодні, 13:18
Магнітні бурі: прогноз на 29 листопада
Сьогодні, 10:12
Єрмак після звільнення з ОП зібрався на фронт, - ЗМІ
Сьогодні, 09:45