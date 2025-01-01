На Волині командир взводу вбив 20-річного поліцейського: як його покарали

На Волині командир взводу вбив 20-річного поліцейського: як його покарали
Ратнівський районний суд Волинської області виніс вирок командиру взводу Нацполіції «Скеля» Владиславу Ф. за вбивство підлеглого. Під час конфлікту він вистрілив у голову 20-річного поліцейського Олександра К., внаслідок чого той загинув на місці.

Про це пише Zaxid.net.

За скоєне правоохоронцю призначили 11 років тюрми та зобов’язали виплатити родині загиблого понад 3,5 млн грн компенсації.

Як йдеться у вироку суду від 25 листопада, інцидент стався 25 серпня 2024 року на території тимчасового опорного пункту у селі Жиричі Ковельського району. За даними слідства, після спільної вечері та вживання алкоголю між командиром зведеної бригади Нацполіції «Скеля» та підлеглим виникла суперечка. Близько 03:20 Владислав Ф. вистрілив у голову Олександра К. з табельного пістолета. Поранений загинув на місці.

Обвинувачений своєї вини не визнав. Він заявив, що постріл стався випадково, а підлеглий нібито сам підштовхнув його руку зі зброєю. За словами Ф., конфлікт між ними був незначний, умислу стріляти він не мав, а поведінку загиблого розцінив як жарт. Також він припустив, що Конофольський міг мати намір вчинити самогубство. Проте суд ці пояснення відкинув.

Батьки загиблого заперечили версію про можливе самогубство. Вони повідомили суду, що син був життєрадісним, підтримував постійний контакт із родиною, будував плани на майбутнє й не мав проблем на службі.

Суддя Оксана Свистун визнала Ф. винним в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 ККУ) та призначила 11 років ув’язнення. Обвинуваченого також позбавили звання старшого лейтенанта поліції та зобовʼязали компенсувати по 1,5 млн грн моральної шкоди та по 20 тис. грн витрат на адвоката – на користь кожного з батьків, а також 542 тис. грн майнової шкоди. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

