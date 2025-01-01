На Волині відкрили безкоштовну їдальню: хто зможе там харчуватися
Сьогодні, 15:09
У Володимирі розпочне працювати благодійна їдальня.
Про це повідомили на сторінці Володимирської міськради.
З 1 грудня мешканці громади та внутрішньо переміщені особи, які опинились у складних життєвих обставинах, зможуть безоплатно отримати гарячий обід.
Опікуються гарячим харчуванням для вразливих категорій населення працівники соціальної сфери, а фінансується їдальня з місцевого бюджету та завдяки благодійникам.
Цього року обіди роздаватимуть у приміщенні Благодійного фонду «Бог любить Україну», що знаходиться за адресою вул. Поштова, 1.
Працюватиме благодійна їдальня з понеділка по п’ятницю з 11:00 до 12:00.
