На Волині відкрили безкоштовну їдальню: хто зможе там харчуватися





Про це повідомили на сторінці Володимирської міськради.



З 1 грудня мешканці громади та внутрішньо переміщені особи, які опинились у складних життєвих обставинах, зможуть безоплатно отримати гарячий обід.



Опікуються гарячим харчуванням для вразливих категорій населення працівники соціальної сфери, а фінансується їдальня з місцевого бюджету та завдяки благодійникам.



Цього року обіди роздаватимуть у приміщенні Благодійного фонду «Бог любить Україну», що знаходиться за адресою вул. Поштова, 1.



Працюватиме благодійна їдальня з понеділка по п’ятницю з 11:00 до 12:00.

