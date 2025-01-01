На Волині відкрили безкоштовну їдальню: хто зможе там харчуватися

У Володимирі розпочне працювати благодійна їдальня.

Про це повідомили на сторінці Володимирської міськради.

З 1 грудня мешканці громади та внутрішньо переміщені особи, які опинились у складних життєвих обставинах, зможуть безоплатно отримати гарячий обід.

Опікуються гарячим харчуванням для вразливих категорій населення працівники соціальної сфери, а фінансується їдальня з місцевого бюджету та завдяки благодійникам.

Цього року обіди роздаватимуть у приміщенні Благодійного фонду «Бог любить Україну», що знаходиться за адресою вул. Поштова, 1.

Працюватиме благодійна їдальня з понеділка по п’ятницю з 11:00 до 12:00.

