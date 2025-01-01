У Луцьку відкривається нова ковзанка «Снігова королева»: подробиці





Про це повідомили на сторінках ковзанки у соціальних мережах, передає



«Відкриття вже зовсім скоро. Оновлена Снігова королева повертається, щоб подарувати вам ще більше зимової атмосфери, емоцій та теплих моментів поруч із найріднішими», – йдеться в описі до одного із відео.



Крім того, там зауважують, мовляв, лід майже готовий, а всі ковзани оновили до нового сезону.



Коли ж саме можна буде відвідати ковзанку поки невідомо, адже власники ще не розкрили дату відкриття. Також поки немає інформації про вартість катання.

