У Луцьку відкривається нова ковзанка «Снігова королева»: подробиці

У Луцьку відкривається нова ковзанка «Снігова королева»: подробиці
Лучани зовсім скоро зможуть відвідати нову льодову арену «Снігова королева», яка відчинить свої двері на території Луцького національного технічного університету.

Про це повідомили на сторінках ковзанки у соціальних мережах, передає "Конкурент".

«Відкриття вже зовсім скоро. Оновлена Снігова королева повертається, щоб подарувати вам ще більше зимової атмосфери, емоцій та теплих моментів поруч із найріднішими», – йдеться в описі до одного із відео.

Крім того, там зауважують, мовляв, лід майже готовий, а всі ковзани оновили до нового сезону.

Коли ж саме можна буде відвідати ковзанку поки невідомо, адже власники ще не розкрили дату відкриття. Також поки немає інформації про вартість катання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ковзанка, графік, ціни, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Набережній у Луцьку мають зрізати понад 1 700 аварійних кленів
Сьогодні, 13:18
У Луцьку відкривається нова ковзанка «Снігова королева»: подробиці
Сьогодні, 12:14
Курс валют на 29 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Магнітні бурі: прогноз на 29 листопада
Сьогодні, 10:12
Єрмак після звільнення з ОП зібрався на фронт, - ЗМІ
Сьогодні, 09:45
Медіа
відео
1/8