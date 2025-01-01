У Луцьку серед ночі спіймали пару з наркотиками. ВІДЕО





Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.



28 листопада вночі, під час дії комендантської години у Луцьку, інспектори роти тактико-оперативного реагування помітили чоловіка та жінку, які поводилися підозріло.



Під’їжджаючи, патрульні побачили, як громадянка викинула з кишені куртки зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну.



Втім, уникнути відповідальності таким способом їй не вдалося.

На місце події патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу, яка встановить усі обставини події та надасть правову кваліфікацію діям громадянки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Патрульні роти тактико-оперативного реагування у Луцьку виявили у жінки ймовірну наркотичну речовину.Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.28 листопада вночі, під час дії комендантської години у Луцьку, інспектори роти тактико-оперативного реагування помітили чоловіка та жінку, які поводилися підозріло.Під’їжджаючи, патрульні побачили, як громадянка викинула з кишені куртки зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну.Втім, уникнути відповідальності таким способом їй не вдалося.На місце події патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу, яка встановить усі обставини події та надасть правову кваліфікацію діям громадянки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію