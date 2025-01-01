У Луцьку серед ночі спіймали пару з наркотиками. ВІДЕО
Сьогодні, 07:32
Патрульні роти тактико-оперативного реагування у Луцьку виявили у жінки ймовірну наркотичну речовину.
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.
28 листопада вночі, під час дії комендантської години у Луцьку, інспектори роти тактико-оперативного реагування помітили чоловіка та жінку, які поводилися підозріло.
Під’їжджаючи, патрульні побачили, як громадянка викинула з кишені куртки зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну.
Втім, уникнути відповідальності таким способом їй не вдалося.
На місце події патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу, яка встановить усі обставини події та надасть правову кваліфікацію діям громадянки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.
28 листопада вночі, під час дії комендантської години у Луцьку, інспектори роти тактико-оперативного реагування помітили чоловіка та жінку, які поводилися підозріло.
Під’їжджаючи, патрульні побачили, як громадянка викинула з кишені куртки зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну.
Втім, уникнути відповідальності таким способом їй не вдалося.
На місце події патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу, яка встановить усі обставини події та надасть правову кваліфікацію діям громадянки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку серед ночі спіймали пару з наркотиками. ВІДЕО
Сьогодні, 07:32
Молодий вчений з Волині отримуватиме премію Президента України
Сьогодні, 05:28
Домашнє прокляття: «Старий Луцьк» понад два роки не може здобути перемогу в рідних стінах
Сьогодні, 01:15