У Луцьку серед ночі спіймали пару з наркотиками. ВІДЕО
Патрульні роти тактико-оперативного реагування у Луцьку виявили у жінки ймовірну наркотичну речовину.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.

28 листопада вночі, під час дії комендантської години у Луцьку, інспектори роти тактико-оперативного реагування помітили чоловіка та жінку, які поводилися підозріло.

Під’їжджаючи, патрульні побачили, як громадянка викинула з кишені куртки зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну.

Втім, уникнути відповідальності таким способом їй не вдалося.
На місце події патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу, яка встановить усі обставини події та надасть правову кваліфікацію діям громадянки.


Теги: Волинь, Луцьк, наркотики, поліція
