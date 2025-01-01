ВМС показали відео з ураженням командного пункту росіян на аеродромі «Саки» у Криму





Внаслідок операції було знищено ключові об'єкти військової інфраструктури противника. ВМС опублікували відповідне відео, пише



Серед уражених цілей – командно-диспетчерський пункт управління, кілька місць зберігання ударних БпЛА «Оріон», а також кілька об'єктів протиповітряної оборони, включаючи ЗРК Тор-М2 і Панцир-С1. Окрім цього, була знищена установка ЗУ 23-2, що знаходилася на базі КамАЗу.





Раніше Генштаб повідомив, що у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ.



Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну. Задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась пожежа. Результати влучань уточнюються.



Також уражено місце зберігання БпЛА на аеродромі Саки (Новофедорівка, тимчасово окупована територія АР Крим). За попередньою інформацією, на аеродромі уражено декілька об’єктів ППО, зокрема, Панцир-С1 та Тор-М2.





