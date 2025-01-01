На Волині попри війну відстрілюватимуть диких тварин
Сьогодні, 23:19
У Литовезькій громаді Волинської області дозволили відстріл диких тварин з метою регуляції їхньої чисельності.
Про це повідомляють у Литовезькій громаді.
З початком повномасштабної війни росії проти України діють обмеження на регулювання чисельності диких тварин. Через це в області значно зросла кількість випадків сказу.
У 2024 році було зафіксовано 39 випадків сказу серед тварин, а станом на листопад 2025 року їх кількість зросла до 53. Неодноразові випадки виявляли й у Володимирському районі.
Для нормалізації ситуації та недопущення подальшого погіршення епізоотичного стану Володимир-Волинська, Іваничівська та Локачинська районні організації Українського товариства мисливців та рибалок отримали погодження на проведення заходів з регулювання чисельності диких тварин на території Володимирського району. Роботи триватимуть до 28 лютого 2026 року.
Відстріл здійснюватиметься виключно єгерською службою, відповідно до чинних норм і правил. У громаді просять жителів громади поставитися з розумінням та дотримуватися правил безпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Литовезькій громаді.
З початком повномасштабної війни росії проти України діють обмеження на регулювання чисельності диких тварин. Через це в області значно зросла кількість випадків сказу.
У 2024 році було зафіксовано 39 випадків сказу серед тварин, а станом на листопад 2025 року їх кількість зросла до 53. Неодноразові випадки виявляли й у Володимирському районі.
Для нормалізації ситуації та недопущення подальшого погіршення епізоотичного стану Володимир-Волинська, Іваничівська та Локачинська районні організації Українського товариства мисливців та рибалок отримали погодження на проведення заходів з регулювання чисельності диких тварин на території Володимирського району. Роботи триватимуть до 28 лютого 2026 року.
Відстріл здійснюватиметься виключно єгерською службою, відповідно до чинних норм і правил. У громаді просять жителів громади поставитися з розумінням та дотримуватися правил безпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині попри війну відстрілюватимуть диких тварин
Сьогодні, 23:19
Паліса може очолити Офіс Президента - джерело
Сьогодні, 23:17
Волинянка, яка стала переможницею радіодиктанту, писала його під кабінетом лікаря. ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
У лікарні помер учасник бойових дій з Волині Віталій Сачук
Сьогодні, 21:46
У подружжя з Волині народилася трійня. ФОТО
Сьогодні, 21:16