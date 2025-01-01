Волинянка, яка стала переможницею радіодиктанту, писала його під кабінетом лікаря. ВІДЕО

Галина Шура з села Комарове Ковельського району вп’яте стала переможницею Радіодиктанту національної єдності, який щороку організовують до Дня української писемності та мови. Вчетверте вона не допустила жодної помилки.



Як розповіла жінка, диктант цього року писала у поліклініці під кабінетом лікаря на клаптику паперу, - пише



"І поки моя черга була, включила телефон і собі ось так під вушко, бо люди ходять по коридору, якийсь обірваний листочок був у сумці і писала, бо було цікаво не пропустити той момент. А вже потім з тим таким чорновиком пописаним, пошмарканим додому прийшла і переписала", — говорить жінка.



Жінка 27 років працює вчителькою української мови і літератури, а також викладає зарубіжну літературу у місцевій школі. Участь у радіодиктанті бере вдев’яте, переможницею ставала п’ять разів, одного разу допустила одну помилку.



"Під час уроку прибігає колега з такими емоціями, повідомляє мені, що я перемогла. Хоч і пишеш за правилами, і користуєшся пунктуацією, але все одно десь авторський знак, десь невідповідність і не так буде написано. Тому стовідсоткової впевненості у перемозі не було", — говорить Галина Шура.



Завідувачка Комарівської гімназії-філії Аліна Кулаєва каже, що у черговій перемозі Галини Шури не сумнівалися. Її учні також підтримували вчительку та самі долучилися до написання Радіодиктанту національної єдності.



"В мене там помилок десь п'ять було. Я в основному швидко пишу. Так що я встигала. Нам дуже пощастило, що в нас є вчителька Галина Серапіонівна, тому що вона дуже добре пояснює теми", — каже п'ятикласниця Вероніка Горщарук.



Текст Радіодиктанту 2025 "Треба жити!" письменниці Євгенії Кузнєцової для неї був нескладний, — говорить переможниця, — текст був актуальний. Манеру начитування Наталії Сумської Галина Шура теж не критикує.



"Наталя Сумська — дуже її люблю, як актрису. Вона читала диктант, по-своєму, це її вклад в цю акцію, яку ми проходимо. Нічого поганого не можу сказати. Кожен має свою манеру і так уже жорстоко критикувати я б не взялася", — каже вчителька.



27 листопада в ефірі Українського Радіо Суспільне Мовлення оголосило переможців Радіодиктанту національної єдності — 2025. Серед них — двоє волинянок: Галина Шура та домогосподарка Ганна Купрійчук з села Дроздні Ковельського району, яка допустила одну помилку.





