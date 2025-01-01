У подружжя з Волині народилася трійня. ФОТО

Із Волинського обласного перинатального центру додому вирушила трійня. Малюки народилися 24 жовтня в сім’ї ковельчантаПро це повідомили на сторінці Волинського обласного перинатального центру.Для подружжя багатоплідна вагітність не стала шоком, адже дідусь Тетяни із двійні та в сім’ї Вадима теж були народження одночасно двох дітей. «Трійнята перші, нам дуже поталанило. Це — Господнє диво, — каже Тетяна. — Третього малюка лікарі побачили під час другого УЗД і сказали, що це «перстень із діамантом».Діти Тетяни і Вадима народилися шляхом кесаревого розтину на 31 тижні вагітності з огляду на стан здоров’я мами. Вага хлопчика при народженні — 1650 г, дівчаток — 1050 г та 1230 г. Після народження діти потребували штучної вентиляції легень, введення сурфактанта, парентерального харчування. 9 днів перебували у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених, ще майже місяць набиралися сил на спільному перебуванні з мамою у відділенні неонатології. Зараз всі малюки важать більше 2200 г і готові до життя вдома у колі сім’ї.«Ще до вагітності я знала, що буду народжувати у Волинському перинатальному центрі, — сказала Тетяна. — Для мене ви — найкращі! Надзвичайно уважні лікарі, які не упускають жодного нюансу та тримають, як кажуть, «руку на пульсі». Турботливі медсестри, які завжди готові прийти на допомогу, підтримати. Дякуємо усім! Христині Олегівні Гладковій, яка вела мою вагітність у жіночій консультації, медичному директору Роман у Володимировичу Савці та акушерці-гінекологині Наталії Миколаївні Хабазняк, які допомогли дітям з’явитися на світ, завідувачці реанімації новонароджених Тетяні Загребельній та завідувачці відділення неонатології Тетяні Кощій».