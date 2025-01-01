Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 29 листопада

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 29 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 29 листопада

Луцьк

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла°, вдень 3-8° тепла.

