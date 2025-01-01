«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу

У ніч на 10 грудня з території кафе Golden Waffles, що на Київському майдані у Луцьку, невідомий чоловік викрав велику червону іграшку.

Відео інциденту телеграм-каналу ВолиньПост надали представники закладу.

На записі з камер спостереження видно, як пара проходить повз кафе. Чоловік раптово бере іграшку біля входу та спокійно йде далі, тримаючи її в руках. Його супутниця одразу помічає «маневр» і реагує емоційною фразою, яка вже стає мемом у соцмережах.

У кафе залишили пряму цитату дівчини: «Ти вже, якщо зробиш, то будь ласка, щоб я не знала! Бо я… бо мене буде гризти — йо****сь!»

Представники Golden Waffles жартують, що ситуація їх не злить, а радше розвеселила, однак просять пару повернути іграшку.

«Поверніть, будь ласка, нашу червону іграшку. Ми не злі — нам просто дуже смішно. Але повернути треба» — звернулися вони до «героїв» відео.


