У Росії заявили про масовану атаку дронів: кажуть, збили 287 цілей





Про це повідомляє Міноборони РФ, пише



Дослівно пише російське відомство: "Протягом минулої ночі... черговими засобами ППО перехоплено і знищено 287 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу".



Повідомляється, що під атакою були 11 регіонів.



Зокрема, 118 дронів нібито збили над Брянською областю, по 40 – над Калузькою і Московською (зазначається, що 32 БпЛА летіли на Москву), 27 – над Тульською, 19 – над Новгородською, 11 – над Ярославською, 10 – над Липецькою, 6 – над Смоленською, по 5 – над Курською та Орловською областями, 4 – над Воронезькою та 2 – над Рязанською областю РФ.



Росіяни фактично щодня повідомлять про атаку кількох/кількох десятків безпілотників на РФ. Традиційно дрони атакують нафтобази окупантів, порохові і збройові заводи та летовища, звідки злітають бомбардувальники загарбників, які завдають ударів по Україні.



До цього Міноборони РФ повідомляло про таку ж масовану атаку дронів 14 листопада. Тоді писали, що перехопили 216 БпЛА.



Раніше повідомлялося, що у ніч на 11 грудня безпілотники атакували російське місто Великий Новгород. За попередніми даними, під удар потрапив хімічний завод, на території якого спалахнула пожежа.

