СБУ вперше вдарила по нафтовидобувній платформі Росії в Каспійському морі

СБУ вперше вдарила по нафтовидобувній платформі Росії в Каспійському морі
Бійці ЦСО “А” СБУ вдарили далекобійними дронами по нафтовидобувній платформі імені Філановського, що належить компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть».

Це перше ураження Україною інфраструктури Росії, пов’язаної з видобутком нафти в Каспійському морі, повідомили джерела редакції LB.ua.

Зафіксовано щонайменше чотири влучання по морській платформі. Унаслідок атаки зупинився видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує.

“СБУ продовжує успішні спецоперації проти російського нафтогазового сектору, постійно розширюючи їхню географію. «Бавовна» у Каспійському морі — це чергове нагадування рф, що всі її підприємства, які працюють на війну, є законними цілями. Де б вони не знаходились”, – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Родовище ім. Філановського – одне з найбільших розвіданих у Росії і в російському секторі Каспію. Його запаси становлять 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу. Видобута продукція відправлялася на експорт через Каспійський трубопровідний консорціум.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Росії заявили про масовану атаку дронів: кажуть, збили 287 цілей
Сьогодні, 11:15
Через розтрату майже пів мільйона на Волині судять керівника шахти
Сьогодні, 11:01
СБУ вперше вдарила по нафтовидобувній платформі Росії в Каспійському морі
Сьогодні, 10:47
Оформлення автопригоди в «Дії»: дозволили європротокол онлайн
Сьогодні, 10:30
На Волині на Різдво прогнозують справжнє зимове «бабине літо»
Сьогодні, 10:09
Медіа
відео
1/8