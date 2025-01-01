Оформлення автопригоди в «Дії»: дозволили європротокол онлайн

оформлювати ДТП в застосунку «Дія» — без поліції та паперів. Уряд ухвалив постанову, що відкриває шлях до цифрового європротоколу.



Про це повідомляє Юлію Свириденко.



«Уряд ухвалив постанову, яка дає можливість запустити повний цикл оформлення європротоколу в застосунку Дія. Уже з першого кварталу 2026 року водії зможуть зафіксувати ДТП без виклику поліції та жодної паперової роботи — одразу на місці події», — йдеться в заяві Свириденко.



«Дія» автоматично завантажуватиме всі потрібні дані з державних реєстрів — про водійські документи, техпаспорт і поліс страхування. Це мінімізує ризик помилок, через які раніше водії нерідко отримували відмови у страхових виплатах.



