Понад 2 роки не знали про його долю: підтвердили загибель Героя з Волині

У Цуманській громаді на Волині офіційно підтвердили загибель військовослужбовця Богдана Берестюка, який понад два роки вважався зниклим безвісти.

Про це громада повідомила у фейсбуці.

«Цуманська громада у скорботі. «На щиті» повертається до рідної домівки востаннє Герой Богдан Сергійович Берестюк (15.08.1999 – 03.09.2023), солдат, стрілець-санітар 2-го штурмового відділення 3-го штурмового взводу 3-ї штурмової роти», - зазначили у громаді.

Народився Захисник 15 серпня 1999 року в містечку Цумань Ківерцівського району Волинської області. В 2017 році закінчив загальноосвітню школу І-ІІІ ст. села Липне Ківерцівського району. А 30 січня 2023 року був призваний на військову службу в ЗСУ по мобілізації Луцьким РТЦК та СП.

Вважався зниклим безвісти з вересня 2023 року. За матеріалами генетичної експертизи тіло було ідентифіковано.

Загинув воїн 3 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності України внаслідок обстрілу поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району на Донеччині.

«Громада поділяє біль втрати дорогої Людини та висловлює співчуття рідним і близьким Героя», - йдеться у повідомленні.

Понад 2 роки не знали про його долю: підтвердили загибель Героя з Волині
