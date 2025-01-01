На Волині на Різдво прогнозують справжнє зимове «бабине літо»

Володимир Деркач прогнозує, якою буде синоптична ситуація на увесь рік.



Про це пише видання



Перша декада грудня розпочнеться слабкими опадами у вигляді дощу або мокрого снігу, які посиляться всередині цієї десятиденки та «дійдуть» піку до кінця цього відрізку.



Температура повітря вночі опускатиметься нижче «нуля». Вдень – буде трохи тепліше.



Друга декада так само збереже невеликий «мінус» вночі, але і вдень траплятиметься подекуди «мінус».



Опадів набагато поменшає, вони матимуть локальний характер і будуть у вигляді снігу. На кінець цього відрізка прийде потепління.



У третій декаді грудня температура повітря наближатиметься до + 10° С.



Останній, десятиденний відрізок грудня, потішить досить гарною погодою, вдень постійно «плюс», і навіть наближатиметься до +10° С, вночі – близько «нуля». Практично без опадів.



Така погода протримається до кінця місяця, тобто, на Різдво і Новий рік матимемо якесь «зимове бабине літо».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спостерігаючи за природними явищами від Різдва до Хрещенського Святвечора (з 25-го грудня до 5-го січня), народний метеорологпрогнозує, якою буде синоптична ситуація на увесь рік.Про це пише видання "Волинь" Перша декада грудня розпочнеться слабкими опадами у вигляді дощу або мокрого снігу, які посиляться всередині цієї десятиденки та «дійдуть» піку до кінця цього відрізку.Температура повітря вночі опускатиметься нижче «нуля». Вдень – буде трохи тепліше.Друга декада так само збереже невеликий «мінус» вночі, але і вдень траплятиметься подекуди «мінус».Опадів набагато поменшає, вони матимуть локальний характер і будуть у вигляді снігу. На кінець цього відрізка прийде потепління.У третій декаді грудня температура повітря наближатиметься до + 10° С.Останній, десятиденний відрізок грудня, потішить досить гарною погодою, вдень постійно «плюс», і навіть наближатиметься до +10° С, вночі – близько «нуля». Практично без опадів.Така погода протримається до кінця місяця, тобто, на Різдво і Новий рік матимемо якесь «зимове бабине літо».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію