На Волині на Різдво прогнозують справжнє зимове «бабине літо»
Сьогодні, 10:09
Спостерігаючи за природними явищами від Різдва до Хрещенського Святвечора (з 25-го грудня до 5-го січня), народний метеоролог Володимир Деркач прогнозує, якою буде синоптична ситуація на увесь рік.
Про це пише видання "Волинь".
Перша декада грудня розпочнеться слабкими опадами у вигляді дощу або мокрого снігу, які посиляться всередині цієї десятиденки та «дійдуть» піку до кінця цього відрізку.
Температура повітря вночі опускатиметься нижче «нуля». Вдень – буде трохи тепліше.
Друга декада так само збереже невеликий «мінус» вночі, але і вдень траплятиметься подекуди «мінус».
Опадів набагато поменшає, вони матимуть локальний характер і будуть у вигляді снігу. На кінець цього відрізка прийде потепління.
У третій декаді грудня температура повітря наближатиметься до + 10° С.
Останній, десятиденний відрізок грудня, потішить досить гарною погодою, вдень постійно «плюс», і навіть наближатиметься до +10° С, вночі – близько «нуля». Практично без опадів.
Така погода протримається до кінця місяця, тобто, на Різдво і Новий рік матимемо якесь «зимове бабине літо».
