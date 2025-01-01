Тривоги в регіоні не було: біля Львова дрон влучив у будинок





Повідомлення про вибух у приватному будинку у селі Сокільники надійшло до поліції близько 04:00 години. Ніхто не постраждав.



Пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку.



Не місці працюють всі профільні служби.



Деталі події встановлюються.



За попередніми даними

За попередніми даними ZAXID.NET , зловмисники запустили дрон по приватному будинку. Не йдеться про ворожий дрон, оскільки в цей час на Львівщині не було оголошено повітряної тривоги. Попередня версія події – замах на вбивство.

