Тривоги в регіоні не було: біля Львова дрон влучив у будинок

Тривоги в регіоні не було: біля Львова дрон влучив у будинок
Поліція Львівщини працює на місці влучання дрона по будинку.

Повідомлення про вибух у приватному будинку у селі Сокільники надійшло до поліції близько 04:00 години. Ніхто не постраждав.

Пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку.

Не місці працюють всі профільні служби.

Деталі події встановлюються.

За попередніми даними ZAXID.NET, зловмисники запустили дрон по приватному будинку. Не йдеться про ворожий дрон, оскільки в цей час на Львівщині не було оголошено повітряної тривоги. Попередня версія події – замах на вбивство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Львів, будинок, дрон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині на Різдво прогнозують справжнє зимове «бабине літо»
Сьогодні, 10:09
Понад 2 роки не знали про його долю: підтвердили загибель Героя з Волині
Сьогодні, 10:00
Тривоги в регіоні не було: біля Львова дрон влучив у будинок
Сьогодні, 09:37
Шляхобудівна компанія на Волині «забула» заплатити податки на мільйони гривень
Сьогодні, 09:19
Росіяни обстріляли Полтавщину та Одещину
Сьогодні, 09:16
Медіа
відео
1/8