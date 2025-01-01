Тривоги в регіоні не було: біля Львова дрон влучив у будинок
Сьогодні, 09:37
Поліція Львівщини працює на місці влучання дрона по будинку.
Повідомлення про вибух у приватному будинку у селі Сокільники надійшло до поліції близько 04:00 години. Ніхто не постраждав.
Пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку.
Не місці працюють всі профільні служби.
Деталі події встановлюються.
За попередніми даними ZAXID.NET, зловмисники запустили дрон по приватному будинку. Не йдеться про ворожий дрон, оскільки в цей час на Львівщині не було оголошено повітряної тривоги. Попередня версія події – замах на вбивство.
