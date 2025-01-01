Шляхобудівна компанія на Волині «забула» заплатити податки на мільйони гривень

Шляхобудівна компанія на Волині «забула» заплатити податки на мільйони гривень
Детективи Бюро економічної безпеки на Волині завершили досудове розслідування щодо директорки приватного підприємства, яка ухилилася від сплати податку на додану вартість у значних розмірах.

Компанія спеціалізується на ремонтних роботах та будівництві доріг, повідомляє БЕБ у телеграмі.

Слідство встановило, що протягом двох років директорка не зареєструвала податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних на понад 26 млн грн, отриманих підприємством за надані послуги.

За висновками аналітиків Теруправління, до державного бюджету не надійшло понад 4,3 млн грн ПДВ.

У ході досудового розслідування детективи забезпечили повне відшкодування податків. До того ж директорка сплатила 1,1 млн грн штрафних санкцій.

Директорці підприємства повідомлено про підозру за фактом ухилення від сплати податків. Справу скеровано до суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: БЕБ, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Понад 2 роки не знали про його долю: підтвердили загибель Героя з Волині
Сьогодні, 10:00
Тривоги в регіоні не було: біля Львова дрон влучив у будинок
Сьогодні, 09:37
Шляхобудівна компанія на Волині «забула» заплатити податки на мільйони гривень
Сьогодні, 09:19
Росіяни обстріляли Полтавщину та Одещину
Сьогодні, 09:16
Десятки тисяч учнів на Волині лишилися без гарячих обідів
Сьогодні, 09:01
Медіа
відео
1/8