Шляхобудівна компанія на Волині «забула» заплатити податки на мільйони гривень

Детективи Бюро економічної безпеки на Волині завершили досудове розслідування щодо директорки приватного підприємства, якана додану вартість у значних розмірах.Компанія спеціалізується на ремонтних роботах та будівництві доріг, повідомляє БЕБ у телеграмі.Слідство встановило, що протягом двох років директорка не зареєструвала податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних на понад 26 млн грн, отриманих підприємством за надані послуги.За висновками аналітиків Теруправління, до державного бюджету не надійшло понад 4,3 млн грн ПДВ.У ході досудового розслідування детективи забезпечили повне відшкодування податків. До того ж директорка сплатила 1,1 млн грн штрафних санкцій.Директорці підприємства повідомлено про підозру за фактом ухилення від сплати податків. Справу скеровано до суду.