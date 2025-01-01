Шляхобудівна компанія на Волині «забула» заплатити податки на мільйони гривень
Сьогодні, 09:19
Детективи Бюро економічної безпеки на Волині завершили досудове розслідування щодо директорки приватного підприємства, яка ухилилася від сплати податку на додану вартість у значних розмірах.
Компанія спеціалізується на ремонтних роботах та будівництві доріг, повідомляє БЕБ у телеграмі.
Слідство встановило, що протягом двох років директорка не зареєструвала податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних на понад 26 млн грн, отриманих підприємством за надані послуги.
За висновками аналітиків Теруправління, до державного бюджету не надійшло понад 4,3 млн грн ПДВ.
У ході досудового розслідування детективи забезпечили повне відшкодування податків. До того ж директорка сплатила 1,1 млн грн штрафних санкцій.
Директорці підприємства повідомлено про підозру за фактом ухилення від сплати податків. Справу скеровано до суду.
