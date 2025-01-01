Волинська фірма «забула» заплатити мільйонні податки за експорт ягід

Детективи Бюро економічної безпеки на Волині завершили досудове розслідування за фактомпонад 4,5 млн грн обов’язкових платежів товариством, що займається експортом лісових ягід.Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.Встановлено, що у 2024 підприємство експортувало в Республіку Польща та Естонію заморожені гриби, ягоди чорниці, малини, горобини на загальну суму понад 23 млн грн. Однак у фінансовій звітності директорка не відобразила походження лісової продукції. Це призвело до ухилення від сплати понад 4,1 млн грн податків.Крім того, компанія здійснила заготівлю 100 тонн ягід чорниці без необхідних дозвільних документів. В результаті до місцевого бюджету не надійшло майже 400 тис. грн рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.Таким чином підприємство ухилилося від сплати понад 4,5 млн грн обов’язкових платежів.Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих бюджету збитків у повному обсязі.Директорці повідомлено про підозру в ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з відшкодуванням заподіяної шкоди на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України.