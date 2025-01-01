У Луцьку заблукала літня жінка: патрульні допомогли їй повернутись додому

У Луцьку заблукала літня жінка: патрульні допомогли їй повернутись додому
Завдяки небайдужості громадян у Луцьку патрульні повернули додому літню жінку, яка заблукала.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Днями патрульні отримали повідомлення про виявлення літньої жінки на проспекті Відродження. Заявниця зазначила, що жінка розгублена та не може пригадати, де проживає.

Патрульні оперативно прибули на місце, поспілкувалися з нею та допомогли встановити місце проживання. З’ясувалося, що через поважний вік вона просто заблукала.

Інспектори доставили жінку додому й переконалися, що загрози життю та здоров’ю немає.

"Щиро дякуємо небайдужим людям, які звернули увагу на ситуацію та зателефонували до поліції. Саме завдяки вашій уважності жінка безпечно повернулася додому", - зазначають у патрульній поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді біля Луцька вимкнуть електрику
Сьогодні, 12:02
Волинська фірма «забула» заплатити мільйонні податки за експорт ягід
Сьогодні, 11:39
У Луцьку заблукала літня жінка: патрульні допомогли їй повернутись додому
Сьогодні, 11:18
Удари по Україні коригував далекобійник. Його затримали
Сьогодні, 11:11
В Україні вводять штрафні бали для водіїв: за регулярні порушення можна позбутися прав
Сьогодні, 10:54
Медіа
відео
1/8