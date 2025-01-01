У Луцьку заблукала літня жінка: патрульні допомогли їй повернутись додому

Завдяки небайдужості громадян у Луцьку патрульні повернули додому літню жінку, яка заблукала.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Днями патрульні отримали повідомлення про виявлення літньої жінки на проспекті Відродження. Заявниця зазначила, що жінка розгублена та не може пригадати, де проживає.Патрульні оперативно прибули на місце, поспілкувалися з нею та допомогли встановити місце проживання. З’ясувалося, що через поважний вік вона просто заблукала.Інспектори доставили жінку додому й переконалися, що загрози життю та здоров’ю немає."Щиро дякуємо небайдужим людям, які звернули увагу на ситуацію та зателефонували до поліції. Саме завдяки вашій уважності жінка безпечно повернулася додому", - зазначають у патрульній поліції.