У Луцьку заблукала літня жінка: патрульні допомогли їй повернутись додому
Сьогодні, 11:18
Завдяки небайдужості громадян у Луцьку патрульні повернули додому літню жінку, яка заблукала.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Днями патрульні отримали повідомлення про виявлення літньої жінки на проспекті Відродження. Заявниця зазначила, що жінка розгублена та не може пригадати, де проживає.
Патрульні оперативно прибули на місце, поспілкувалися з нею та допомогли встановити місце проживання. З’ясувалося, що через поважний вік вона просто заблукала.
Інспектори доставили жінку додому й переконалися, що загрози життю та здоров’ю немає.
"Щиро дякуємо небайдужим людям, які звернули увагу на ситуацію та зателефонували до поліції. Саме завдяки вашій уважності жінка безпечно повернулася додому", - зазначають у патрульній поліції.
