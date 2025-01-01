Удари по Україні коригував далекобійник. Його затримали

Працівники СБУ затримали далекобійника-агента фсб, який коригував удари рф по Україні.Про це у телеграмі повідомила СБУ.Служба безпеки затримала агента фсб, який під виглядом водія міжнародних вантажних перевезень займався коригуванням російських ударів по Україні.Як встановило розслідування, його основним завданням був збір та передача ворогу геолокацій об’єктів оборонної та критичної інфраструктури.Крім цього, перебуваючи у закордонних відрядженнях, агент відстежував переміщення озброєння і товарів військового призначення, які транспортували територією Європейського Союзу в напрямку України та передавав відповідну інформацію ворогу.За матеріалами справи, фігурант фіксував координати «цілей» прямо під час перевезення вантажів, а для конспірації зберігав відповідні дані на шести смартфонах.Кіберфахівці СБУ з’ясували, що цей коригувальник був одним із учасників агентурної мережі фсб, яку Служба безпеки викрила ще у січні цього року. Тоді було затримано трьох учасників злочинного осередку, а зазначений водій на той момент перебував за кордоном.СБУ затримала фігуранта одразу після його прибуття в Україну.У агента виявлено мобільні телефони із доказами роботи на фсб.Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.