«Гнідавське болото» в Луцьку перекрили шлагбаумами

На території заказника “Гнідавське болото” у Луцьку встановлено інформаційні стенди та шлагбауми.Про це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.Задля популяризації екологічниху Луцьку триває робота над підвищенням туристичної привабливості заказника «Гнідавське болото».Управління туризму та промоції міста спільно з департаментом житлово-комунального господарства на території загальнозоологічного заказника встановили шлагбауми для обмеження руху автомобільного транспорту та інформаційні стенди, що розповідають про особливості заказника і правила поведінки на його території.На початку року було презентовано концепцію екостежки на Гнідавському болоті, яку було розроблено українським архітекторомна замовлення Управління.