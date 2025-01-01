«Гнідавське болото» в Луцьку перекрили шлагбаумами
Сьогодні, 10:35
На території заказника “Гнідавське болото” у Луцьку встановлено інформаційні стенди та шлагбауми.
Про це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.
Задля популяризації екологічних туристичних маршрутів у Луцьку триває робота над підвищенням туристичної привабливості заказника «Гнідавське болото».
Управління туризму та промоції міста спільно з департаментом житлово-комунального господарства на території загальнозоологічного заказника встановили шлагбауми для обмеження руху автомобільного транспорту та інформаційні стенди, що розповідають про особливості заказника і правила поведінки на його території.
На початку року було презентовано концепцію екостежки на Гнідавському болоті, яку було розроблено українським архітектором Володимиром Цапуком на замовлення Управління.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.
Задля популяризації екологічних туристичних маршрутів у Луцьку триває робота над підвищенням туристичної привабливості заказника «Гнідавське болото».
Управління туризму та промоції міста спільно з департаментом житлово-комунального господарства на території загальнозоологічного заказника встановили шлагбауми для обмеження руху автомобільного транспорту та інформаційні стенди, що розповідають про особливості заказника і правила поведінки на його території.
На початку року було презентовано концепцію екостежки на Гнідавському болоті, яку було розроблено українським архітектором Володимиром Цапуком на замовлення Управління.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні вводять штрафні бали для водіїв: за регулярні порушення можна позбутися прав
Сьогодні, 10:54
«Гнідавське болото» в Луцьку перекрили шлагбаумами
Сьогодні, 10:35