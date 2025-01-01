«Гнідавське болото» в Луцьку перекрили шлагбаумами

«Гнідавське болото» в Луцьку перекрили шлагбаумами
На території заказника “Гнідавське болото” у Луцьку встановлено інформаційні стенди та шлагбауми.

Про це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.

Задля популяризації екологічних туристичних маршрутів у Луцьку триває робота над підвищенням туристичної привабливості заказника «Гнідавське болото».

Управління туризму та промоції міста спільно з департаментом житлово-комунального господарства на території загальнозоологічного заказника встановили шлагбауми для обмеження руху автомобільного транспорту та інформаційні стенди, що розповідають про особливості заказника і правила поведінки на його території.

На початку року було презентовано концепцію екостежки на Гнідавському болоті, яку було розроблено українським архітектором Володимиром Цапуком на замовлення Управління.


