У Луцьку вперше видали туристичну карту громади
Сьогодні, 14:04
Відтепер в обласному центрі Волині можна придбати туристичну карту Луцької міської територіальної громади.
Раніше у Центрі туристичної інформації була лише туристична карта міста. Тепер до цієї мапи додали і цікаві туристичні місця в навколишніх селах, розповіла misto.media начальниця управління туризму та промоції міста Катерина Мойсіюк.
Розробляти карту почали минулого року. До роботи залучали картографа, краєзнавців та істориків.
Придбати її можна у Центрі туристичної інформації м. Луцька, вул. Сенаторки Левчанівської, 2. Ціна — 20 грн.
Всього їх надрукували 2000 шт.
На карті позначили, з якими громадами межує Луцьк, які є історико-архітектурні пам’ятки, рекреаційні, заповідні та природні території. Всього — 57 позначок. Крім замків, музеїв, храмів тут є:
Гнідавське болото;
Кічкарівські ставки;
дитяча залізниця;
театр ляльок;
Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки;
зоопарк;
Волинський національний університет імені Лесі Українки;
облмуздрамтеатр імені Тараса Шевченка;
Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки;
залізничний вокзал;
автостанція;
найдовший в Україні житловий будинок на просп. Соборності;
Музей сучасного українського мистецтва Корсаків.
Практично про кожен об’єкт є коротка довідка. Наповнення карти будуть ще допрацьовувати та удосконалювати. Формат — А2.
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Раніше у Центрі туристичної інформації була лише туристична карта міста. Тепер до цієї мапи додали і цікаві туристичні місця в навколишніх селах, розповіла misto.media начальниця управління туризму та промоції міста Катерина Мойсіюк.
Розробляти карту почали минулого року. До роботи залучали картографа, краєзнавців та істориків.
Придбати її можна у Центрі туристичної інформації м. Луцька, вул. Сенаторки Левчанівської, 2. Ціна — 20 грн.
Всього їх надрукували 2000 шт.
На карті позначили, з якими громадами межує Луцьк, які є історико-архітектурні пам’ятки, рекреаційні, заповідні та природні території. Всього — 57 позначок. Крім замків, музеїв, храмів тут є:
Гнідавське болото;
Кічкарівські ставки;
дитяча залізниця;
театр ляльок;
Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки;
зоопарк;
Волинський національний університет імені Лесі Українки;
облмуздрамтеатр імені Тараса Шевченка;
Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки;
залізничний вокзал;
автостанція;
найдовший в Україні житловий будинок на просп. Соборності;
Музей сучасного українського мистецтва Корсаків.
Практично про кожен об’єкт є коротка довідка. Наповнення карти будуть ще допрацьовувати та удосконалювати. Формат — А2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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