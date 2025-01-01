У Луцьку вперше видали туристичну карту громади

У Луцьку вперше видали туристичну карту громади
Відтепер в обласному центрі Волині можна придбати туристичну карту Луцької міської територіальної громади.

Раніше у Центрі туристичної інформації була лише туристична карта міста. Тепер до цієї мапи додали і цікаві туристичні місця в навколишніх селах, розповіла misto.media начальниця управління туризму та промоції міста Катерина Мойсіюк.

Розробляти карту почали минулого року. До роботи залучали картографа, краєзнавців та істориків.

Придбати її можна у Центрі туристичної інформації м. Луцька, вул. Сенаторки Левчанівської, 2. Ціна — 20 грн.

Всього їх надрукували 2000 шт.

На карті позначили, з якими громадами межує Луцьк, які є історико-архітектурні пам’ятки, рекреаційні, заповідні та природні території. Всього — 57 позначок. Крім замків, музеїв, храмів тут є:

Гнідавське болото;

Кічкарівські ставки;

дитяча залізниця;

театр ляльок;

Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки;

зоопарк;

Волинський національний університет імені Лесі Українки;

облмуздрамтеатр імені Тараса Шевченка;

Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки;

залізничний вокзал;

автостанція;

найдовший в Україні житловий будинок на просп. Соборності;

Музей сучасного українського мистецтва Корсаків.

Практично про кожен об’єкт є коротка довідка. Наповнення карти будуть ще допрацьовувати та удосконалювати. Формат — А2.

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Теги: Луцьк, туристична картка
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