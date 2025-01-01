У Луцьку вперше видали туристичну карту громади





Раніше у Центрі туристичної інформації була лише туристична карта міста. Тепер до цієї мапи додали і цікаві туристичні місця в навколишніх селах, розповіла Катерина Мойсіюк.



Розробляти карту почали минулого року. До роботи залучали картографа, краєзнавців та істориків.



Придбати її можна у Центрі туристичної інформації м. Луцька, вул. Сенаторки Левчанівської, 2. Ціна — 20 грн.



Всього їх надрукували 2000 шт.



На карті позначили, з якими громадами межує Луцьк, які є історико-архітектурні пам’ятки, рекреаційні, заповідні та природні території. Всього — 57 позначок. Крім замків, музеїв, храмів тут є:



Гнідавське болото;



Кічкарівські ставки;



дитяча залізниця;



театр ляльок;



Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки;



зоопарк;



Волинський національний університет імені Лесі Українки;



облмуздрамтеатр імені Тараса Шевченка;



Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки;



залізничний вокзал;



автостанція;



найдовший в Україні житловий будинок на просп. Соборності;



Музей сучасного українського мистецтва Корсаків.



Практично про кожен об’єкт є коротка довідка. Наповнення карти будуть ще допрацьовувати та удосконалювати. Формат — А2.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відтепер в обласному центрі Волині можна придбати туристичну карту Луцької міської територіальної громади.Раніше у Центрі туристичної інформації була лише туристична карта міста. Тепер до цієї мапи додали і цікаві туристичні місця в навколишніх селах, розповіла misto.media начальниця управління туризму та промоції містаРозробляти карту почали минулого року. До роботи залучали картографа, краєзнавців та істориків.Придбати її можна у Центрі туристичної інформації м. Луцька, вул. Сенаторки Левчанівської, 2. Ціна — 20 грн.Всього їх надрукували 2000 шт.На карті позначили, з якими громадами межує Луцьк, які є історико-архітектурні пам’ятки, рекреаційні, заповідні та природні території. Всього — 57 позначок. Крім замків, музеїв, храмів тут є:Гнідавське болото;Кічкарівські ставки;дитяча залізниця;театр ляльок;Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки;зоопарк;Волинський національний університет імені Лесі Українки;облмуздрамтеатр імені Тараса Шевченка;Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки;залізничний вокзал;автостанція;найдовший в Україні житловий будинок на просп. Соборності;Музей сучасного українського мистецтва Корсаків.Практично про кожен об’єкт є коротка довідка. Наповнення карти будуть ще допрацьовувати та удосконалювати. Формат — А2.

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