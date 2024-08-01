Погодилась обійняти посаду судді у Ялті: 39-річна волинянка отримала 13 років тюрми

Погодилась обійняти посаду судді у Ялті: 39-річна волинянка отримала 13 років тюрми
13 років позбавлення волі – судили волинянку, яка погодилась обійняти посаду судді у Ялті.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 39-річну уродженку одного з сіл Камінь-Каширського району винуватою у колабораційній діяльності (ч.7 ст. 111-1ККУ).

Доведено, що жінка, яка на час незаконної анексії Криму проживала й нині теж живе у місті Ялта, у листопаді 2023 року добровільно зайняла посаду «мировой судьи» в незаконному судовому органі, створеному на тимчасово окупованій території – «судебном участке № 94 Ялтинського судебного района (городской округ Ялта) Республики Крым».

Після цього вона забезпечувала виконання функцій представника окупаційної влади, докладала зусиль для її становлення та зміцнення, реалізовувала незаконну правову політику держави-агресора та здійснювала судочинство, ухвалюючи судові рішення.

Вироком Луцького міськрайонного їй призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 13 років з позбавленням права обіймати посади в органах судової влади, органах державної влади та місцевого самоврядування, органах державного управління та контролю, правоохоронних органах, підприємствах та організаціях держаної чи комунальної власності на 15 років і з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: волинянка, суд, Ялта
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погодилась обійняти посаду судді у Ялті: 39-річна волинянка отримала 13 років тюрми
Сьогодні, 15:04
Завербували спеслужби рф: нападниця на Стерненка визнає провину
Сьогодні, 14:42
У Луцьку вперше видали туристичну карту громади
Сьогодні, 14:04
Вони боронять нашу свободу: сталева піхота волинської бригади
Сьогодні, 13:45
Влетів у клумбу та дорожній знак: оприлюднили відео ДТП біля Луцька, у якій загинув 17-річний мотоцикліст
Сьогодні, 13:25
Схожі новини
Волинянка отримала умовний термін за вбивство новонародженого сина Волинянка отримала умовний термін за вбивство новонародженого сина
03 березня, 14:48
На Волині засудили матір трьох дітей, яка була адміністратором групи у соцмережі та перешкоджала мобілізації На Волині засудили матір трьох дітей, яка була адміністратором групи у соцмережі та перешкоджала мобілізації
16 січня, 11:09
Збувала заборонені ліки: волинянку судять за наркозлочини Збувала заборонені ліки: волинянку судять за наркозлочини
01 серпня, 2024, 19:06
Волинянка, яка п'яною скоїла ДТП, втрапила за ґрати Волинянка, яка п'яною скоїла ДТП, втрапила за ґрати
17 липня, 2024, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погодилась обійняти посаду судді у Ялті: 39-річна волинянка отримала 13 років тюрми
Сьогодні, 15:04
 0
Завербували спеслужби рф: нападниця на Стерненка визнає провину
Сьогодні, 14:42
 0
У Луцьку вперше видали туристичну карту громади
Сьогодні, 14:04
 0
Вони боронять нашу свободу: сталева піхота волинської бригади
Сьогодні, 13:45
 0
Влетів у клумбу та дорожній знак: оприлюднили відео ДТП біля Луцька, у якій загинув 17-річний мотоцикліст
Сьогодні, 13:25
 0
Медіа
відео
1/8