Погодилась обійняти посаду судді у Ялті: 39-річна волинянка отримала 13 років тюрми

13 років позбавлення волі – судили волинянку, яка погодилась обійняти посаду судді у Ялті.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 39-річну уродженку одного з сіл Камінь-Каширського району винуватою у колабораційній діяльності (ч.7 ст. 111-1ККУ).Доведено, що жінка, яка на час незаконної анексії Криму проживала й нині теж живе у місті Ялта, у листопаді 2023 року добровільно зайняла посаду «мировой судьи» в незаконному судовому органі, створеному на тимчасово окупованій території – «судебном участке № 94 Ялтинського судебного района (городской округ Ялта) Республики Крым».Після цього вона забезпечувала виконання функцій представника окупаційної влади, докладала зусиль для її становлення та зміцнення, реалізовувала незаконну правову політику держави-агресора та здійснювала судочинство, ухвалюючи судові рішення.Вироком Луцького міськрайонного їй призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 13 років з позбавленням права обіймати посади в органах судової влади, органах державної влади та місцевого самоврядування, органах державного управління та контролю, правоохоронних органах, підприємствах та організаціях держаної чи комунальної власності на 15 років і з конфіскацією майна.