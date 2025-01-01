Волинянин самовільно захопив землю в Ківерцівському нацпарку й отримав штраф





Мешканець села Карпилівка без дозволу зайняв майже 20 соток території Національного природного парку "Цуманська Пуща".



Про це йдеться у



За даними слідства, з 2016 по 2021 рік чоловік обгородив ділянку дерев’яним парканом, а згодом збудував на ній господарські споруди, схожі на кошару. Усе це — на природоохоронній території, де така діяльність заборонена законом.



Самовільне захоплення землі та будівництво призвели до того, що навколишнє середовище зазнало майнової шкоди на суму понад 57 тисяч гривень. Ця територія вважається особливо цінною, тому відповідальність — кримінальна.



Під час судового засідання чоловік визнав свою вину та уклав з прокуратурою угоду про визнання винуватості. Сторони домовились про штраф у розмірі 17 000 гривень.



Суд затвердив угоду та визнав чоловіка винним у самовільному зайнятті особливо цінних земель.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцівському районному суді Волині розглянули справу про незаконне захоплення частини заповідних земель.Мешканець села Карпилівка без дозволу зайняв майже 20 соток території Національного природного парку "Цуманська Пуща".Про це йдеться у вироку від 25 квітня.За даними слідства, з 2016 по 2021 рік чоловік обгородив ділянку дерев’яним парканом, а згодом збудував на ній господарські споруди, схожі на кошару. Усе це — на природоохоронній території, де така діяльність заборонена законом.Самовільне захоплення землі та будівництво призвели до того, що навколишнє середовище зазнало майнової шкоди на суму понад 57 тисяч гривень. Ця територія вважається особливо цінною, тому відповідальність — кримінальна.Під час судового засідання чоловік визнав свою вину та уклав з прокуратурою угоду про визнання винуватості. Сторони домовились про штраф у розмірі 17 000 гривень.Суд затвердив угоду та визнав чоловіка винним у самовільному зайнятті особливо цінних земель.

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