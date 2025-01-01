На Волині попрощалися з Героєм Анатолієм Левчуком

На Волині попрощалися з Героєм Анатолієм Левчуком
Сьогодні, 2 травня, попрощалася ще з одним воїном. У церкві с. Коршовець відбулось відспівування Героя — Анатолія Левчука, який загинув на російсько-українській війні.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

До спільної молитви за упокій душі воїна разом із рідними, друзями та бойовими побратимам долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.

Левчук Анатолій Анатолійович (03.03.1987 року народження) загинув 25 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоукраїнка Донецької області.

Поховають Героя на сільському кладовищі с. Вербаїв.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

На Волині попрощалися з Героєм Анатолієм Левчуком
На Волині попрощалися з Героєм Анатолієм Левчуком
На Волині попрощалися з Героєм Анатолієм Левчуком


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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