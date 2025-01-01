На Харківщині поліг Герой з Волині Сергій Косей

На Харківщині поліг Герой з Волині Сергій Косей
На війні загинув Герой з Волині Сергій Косей.

Про це повідомили у Сошичненській громаді.

"Знову трагічна звістка надійшла у громаду. Ми втрачаємо найкращих людей, що захищають нас від ворога. Загинув житель села Нуйно, старший лейтенант – Косей Сергій Вікторович, 1991 року народження.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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