На Харківщині поліг Герой з Волині Сергій Косей
Сьогодні, 17:05
На війні загинув Герой з Волині Сергій Косей.
Про це повідомили у Сошичненській громаді.
"Знову трагічна звістка надійшла у громаду. Ми втрачаємо найкращих людей, що захищають нас від ворога. Загинув житель села Нуйно, старший лейтенант – Косей Сергій Вікторович, 1991 року народження.
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Про це повідомили у Сошичненській громаді.
"Знову трагічна звістка надійшла у громаду. Ми втрачаємо найкращих людей, що захищають нас від ворога. Загинув житель села Нуйно, старший лейтенант – Косей Сергій Вікторович, 1991 року народження.
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