На Харківщині поліг Герой з Волині Сергій Косей

Сергій Косей.



Про це повідомили у



"Знову трагічна звістка надійшла у громаду. Ми втрачаємо найкращих людей, що захищають нас від ворога. Загинув житель села Нуйно, старший лейтенант – Косей Сергій Вікторович, 1991 року народження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Сошичненській громаді."Знову трагічна звістка надійшла у громаду. Ми втрачаємо найкращих людей, що захищають нас від ворога. Загинув житель села Нуйно, старший лейтенант – Косей Сергій Вікторович, 1991 року народження.

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