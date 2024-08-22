У громаді на Волині виявили три випадки лептоспірозу





Про це у коментарі Олена Іванчук.



З її слів, хворих наразі госпіталізували до однієї з лікарень у Львові. Перший випадок захворювання лабораторно підтвердили 23 квітня, інших два 25 квітня. Наразі епідрозслідування триває.



Як розповів Суспільному Любешівський селищний голова Олег Кух, 30 квітня відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. На ній опрацювати можливість виділення коштів на суцільну дератизацію , також вирішили провести вакцинацію тварин у вогнищах інфекції та посилити державний санітарний нагляд.



Що таке лептоспіроз і чим він небезпечний



Лептоспіроз іще називають водяною чи болотною гарячкою. Це — інфекційне захворювання, яке може призвести до ураження нирок, печінки, менінгіту, легеневої кровотечі й спричинити смерть.



Інфекція передається від тварин до людей. Основним збудником є бактерія Leptospira, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше, гризунів, а також худоби, собак і диких тварин.



Від людини до людини лептоспіроз не передається. Захворіти можна під час купання в заражених водоймах, риболовлі, сінокосу на зволожених і заболочених територіях, при догляді за хворими й інфікованими тваринами тощо. Бактерія проникає в організм людини через тріщини, порізи або рани, а також через слизові оболонки очей, носа та рота.



У 90% випадків лептоспіроз починається з неспецифічних симптомів, таких як підвищена температура та кон'юнктивіт. Але є і більш характерна симптоматика: сильні болі в м’язах, особливо в литках, та геморагічний синдром (патологічна кровоточивість).



У разі появи характерних симптомів після перебування біля водойми, потрібно негайно звертатися за медичною допомогою за місцем проживання. Раннє звернення до лікаря, кажуть епідеміологи, зменшує ймовірність смерті та ускладнень лептоспірозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Витуле Любешівської територіальної громади лабораторно підтвердили три випадки лептоспірозу.Про це у коментарі Суспільному розповіла завідувачка Любешівського відділення Камінь-Каширського райвідділу обласного центру контролю та профілактики хворобЗ її слів, хворих наразі госпіталізували до однієї з лікарень у Львові. Перший випадок захворювання лабораторно підтвердили 23 квітня, інших два 25 квітня. Наразі епідрозслідування триває.Як розповів Суспільному Любешівський селищний голова, 30 квітня відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. На ній опрацювати можливість виділення коштів на суцільну дератизацію , також вирішили провести вакцинацію тварин у вогнищах інфекції та посилити державний санітарний нагляд.Лептоспіроз іще називають водяною чи болотною гарячкою. Це — інфекційне захворювання, яке може призвести до ураження нирок, печінки, менінгіту, легеневої кровотечі й спричинити смерть.Інфекція передається від тварин до людей. Основним збудником є бактерія Leptospira, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше, гризунів, а також худоби, собак і диких тварин.Від людини до людини лептоспіроз не передається. Захворіти можна під час купання в заражених водоймах, риболовлі, сінокосу на зволожених і заболочених територіях, при догляді за хворими й інфікованими тваринами тощо. Бактерія проникає в організм людини через тріщини, порізи або рани, а також через слизові оболонки очей, носа та рота.У 90% випадків лептоспіроз починається з неспецифічних симптомів, таких як підвищена температура та кон'юнктивіт. Але є і більш характерна симптоматика: сильні болі в м’язах, особливо в литках, та геморагічний синдром (патологічна кровоточивість).У разі появи характерних симптомів після перебування біля водойми, потрібно негайно звертатися за медичною допомогою за місцем проживання. Раннє звернення до лікаря, кажуть епідеміологи, зменшує ймовірність смерті та ускладнень лептоспірозу.

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