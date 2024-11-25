У Луцьку затримали п'яного водія

У Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, близько 5-ї години, у Луцьку патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz за порушення ПДР.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Під час спілкування поліцейські помітили у 31-річного керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці зупинки, результат — 0,62 проміле. Проте водій не погодився з таким результатом і виявив бажання пройти обстеження в медичному закладі. Висновок лікаря — позитивний.

У результаті патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, патрульні, водій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 травня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, 19:03
У громаді на Волині виявили три випадки лептоспірозу
Сьогодні, 18:04
У Луцьку будівельний кран збив маму з немовлям
Сьогодні, 17:17
На Харківщині поліг Герой з Волині Сергій Косей
Сьогодні, 17:05
Схожі новини
У Луцьку 61-річного чоловіка вже втретє цьогоріч впіймали п'яним за кермом У Луцьку 61-річного чоловіка вже втретє цьогоріч впіймали п'яним за кермом
15 квітня, 12:28
У Луцьку п'яний водій намагався підкупити патрульних: йому оголосили підозру У Луцьку п'яний водій намагався підкупити патрульних: йому оголосили підозру
09 січня, 16:59
У Луцьку п'яний водій вчинив ДТП і пропонував патрульним хабар У Луцьку п'яний водій вчинив ДТП і пропонував патрульним хабар
07 січня, 16:02
У Луцьку нетверезий водій з’їхав у кювет У Луцьку нетверезий водій з’їхав у кювет
25 листопада, 2024, 15:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 травня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, 19:03
 0
У громаді на Волині виявили три випадки лептоспірозу
Сьогодні, 18:04
 0
У Луцьку будівельний кран збив маму з немовлям
Сьогодні, 17:17
 0
На Харківщині поліг Герой з Волині Сергій Косей
Сьогодні, 17:05
 0
Медіа
відео
1/8