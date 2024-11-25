У Луцьку затримали п'яного водія

Сьогодні, близько 5-ї години, у Луцьку патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz за порушення ПДР.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Під час спілкування поліцейські помітили у 31-річного керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці зупинки, результат — 0,62 проміле. Проте водій не погодився з таким результатом і виявив бажання пройти обстеження в медичному закладі. Висновок лікаря — позитивний.У результаті патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.