У Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, 19:03
Сьогодні, близько 5-ї години, у Луцьку патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz за порушення ПДР.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час спілкування поліцейські помітили у 31-річного керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці зупинки, результат — 0,62 проміле. Проте водій не погодився з таким результатом і виявив бажання пройти обстеження в медичному закладі. Висновок лікаря — позитивний.
У результаті патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час спілкування поліцейські помітили у 31-річного керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці зупинки, результат — 0,62 проміле. Проте водій не погодився з таким результатом і виявив бажання пройти обстеження в медичному закладі. Висновок лікаря — позитивний.
У результаті патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.
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